Alerta por temporal en Tucumán: intensas lluvias provocaron anegamientos y los videos son impactantes

El temporal dejó calles anegadas en el sur de Tucumán y complicó el tránsito. La Policía dispuso el corte de la Ruta Nacional 38.

Un fuerte temporal generó anegamientos y complicaciones en varias zonas del sur de Tucumán. Ante la acumulación de agua sobre la calzada, la Policía decidió cortar de manera preventiva la circulación en la Ruta Nacional 38. En un operativo que comenzó este martes a la mañana donde evaluaron diferentes zonas.

Según el informe oficial, los relevamientos se concentraron principalmente en las localidades de La Posta, Huasa Pampa Sud y El Jardín. En esos puntos se detectaron sectores con calles y caminos anegados, lo que generó dificultades para el tránsito y obligó a implementar medidas preventivas para evitar accidentes.

Tucumán inundación (1) Las imágenes del temporal en Tucumán Inundaciones Tucumán Entre esas medidas, las autoridades dispusieron el corte del tránsito en la Ruta Nacional 38, donde se registró una importante acumulación de agua sobre la calzada. El objetivo del operativo fue evaluar el impacto del temporal y monitorear posibles situaciones de riesgo para los vecinos y conductores que circulan por la zona.

Localidades con mayores complicaciones Las lluvias provocaron distintos niveles de afectación en el sur tucumano, especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a caminos principales. Las áreas donde se concentraron los relevamientos fueron La Posta, Huasa Pampa Sud y El Jardín.