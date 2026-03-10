Feriado: confirmaron qué pasará con el fin de semana largo y el 24 de marzo

Se aproxima un nuevo fin de semana largo con un día no laborable y un feriado por el 24 de marzo. Así se distribuirán los días.

El calendario oficial de feriados en Argentina para 2026 generó dudas sobre cómo se organizará el descanso en marzo, especialmente en torno al lunes 23 y el martes 24. La combinación de un día no laborable y un feriado nacional permitirá, en muchos casos, un fin de semana largo de cuatro días.

El martes 24 de marzo será feriado nacional inamovible en todo el país por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar iniciada en 1976.

En tanto, el lunes 23 de marzo fue establecido por el Gobierno como día no laborable con fines turísticos, una medida que el Poder Ejecutivo puede aplicar para generar fines de semana largos y promover la actividad turística.

Cómo queda el fin de semana largo con el feriado Con esta disposición, muchas personas podrán disfrutar de un descanso extendido desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, lo que configura un fin de semana largo de cuatro días.

Se vienen dos feriados en una semana. Foto: Shutterstock Se viene un nuevo feriado en Argentina. Shutterstock Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán garantizado el lunes libre. Al tratarse de un día no laborable, la decisión de otorgar el descanso queda a criterio del empleador.