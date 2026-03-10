Por primera vez, identifican restos hallados en el ex centro de detención La Perla

Se trata de los primeros restos humanos encontrados en La Perla, uno de los centros de detención más siniestros durante la última dictadura

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, confirmó la identificación de los restos de 12 personas halladas en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, durante excavaciones realizadas a fines de septiembre de 2025.

Se trata de los primeros restos humanos encontrados en el sitio, histórico por ser uno de los centros de detención más siniestros de la última dictadura cívico-militar. Los fragmentos óseos, que incluyen fémures, cráneos y otros restos, fueron localizados en un sector conocido como Loma del Torito, dentro de una zona de aproximadamente 10 hectáreas donde se sospechaba la existencia de fosas comunes.

La identificación fue posible gracias al trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, mediante estudios antropológicos y genéticos que permitieron cotejar los restos con muestras de familiares de desaparecidos.

Identidades de los restos Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, a cargo de Juan Miguel Ceballos, se indicó que la comunicación de los resultados a los familiares directos se encuentra en curso, en un proceso considerado especialmente sensible. Una vez finalizadas las notificaciones, el juzgado brindará más información sobre las identidades de las víctimas.