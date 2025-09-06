Antigua sede policial y centro clandestino de detención: el edificio abandonado que se incendió

Este sábado por la mañana se desató un incendio en un edificio abandonado ubicado en calle Montevideo, entre Patricias Mendocinas y Mitre, que obligó a una respuesta por parte de las autoridades. No hubo grandes afectaciones, salvo la caída parcial del techo en una de las habitaciones en desuso. Tampoco se informaron heridos.

Trabajó de manera coordinada Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz con personal del cuartel central de la Policía de Mendoza. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza también aportó camiones hídricos.

El edificio forma parte de un predio que le pertenece a la Dirección General de Escuelas y que actualmente se encuentra abandonado, en desuso, ubicado detrás (hacia el sur) de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz y al lado (este) del Instituto de Educación Superior en Formación Docente y Técnica “Tomás Godoy Cruz”. Fue declarado patrimonio.

Sin embargo, lejos del crecimiento de la vegetación que da una muestra de abandono y del frente lleno de publicidad donde colapsan los techos, el edificio supo ser un epicentro crucial para la provincia. Allí funcionó la Jefatura de la Policía de Mendoza hasta la década de 1970. En 1974 se creó el Palacio Policial ubicado en Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo que lo reemplazó. Con el correr de los años la Policía se lo cedió a la DGE.

De hecho, hay registros que lo señalan como un centro clandestino de detención de la dictadura durante aquellos años. La Secretaría de Derechos Humanos en 2015 identificó a 762 lugares en un documento llamado "Listado de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en la Argentina entre 1974 y 1983". En Mendoza incluyó a este lugar, junto con otros como la Comisaría 5ª de Ciudad, la 33ª, la delegación de la Policía Federal y el ya reconocido Departamento de Informaciones (D2). También el palacio policial en cuestión.

En el año 2005, bajo la gobernación de Julio Cobos hubo un proyecto para instaurar un Museo Policial en el predio, pero las autoridades de la Escuela Normal se negaron, reflotando un reclamo histórico sobre su supuesta posesión, argumentando una donación de la provincia en 1958, a pesar del funcionamiento allí de la dependencia. En aquel momento medió el ministro de Gobierno de entonces, Gabriel Fidel (fue funcionario de Cornejo, Suarez y hoy es vicerrector de la UNCuyo). Argumentó que le correspondía a la comunidad educativa resolver cómo quería ocupar el espacio de esa manzana, ya sea como Biblioteca o Centro de estudios en conmemoración por los desaparecidos.

Antes, el Gobierno de Arturo Lafalla había querido donar parte de los terrenos al Arzobispado de Mendoza para la construcción allí de una Catedral, proyecto que también se esfumó sin éxito.

Riesgos edilicios

El 5 de marzo pasado, parte de una estructura de adobe que pertenece al techo de ese edificio se derrumbó, ocasionando riesgos para los peatones de la esquina de Patricias y Montevideo. En aquel momento, las autoridades de la Dirección de Patrimonio y de la DGE, ambas pertenecientes al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE liderado por Tadeo García Zalazar; se reunieron para determinar su futuro. El derrumbe quedó en el centro del análisis, pero en principio fue formalmente clausurado.

Edificio DGE en mal estado PATRICIAS MENDOCINAS Y MONTEVIDEO (17).jpg Walter Moreno/Mdz

A pesar de su clausura, el edificio era recurrentemente ocupado por personas en situación de calle que lo utilizaban para pernotar, hipótesis que manejan para determinar las causas del incendio.