Este domingo se reactivó el incendio de una antigua sede policial en pleno centro

Un incendio que se había desatado el sábado por la mañana en un edificio abandonado en calle Montevideo, entre Patricias Mendocinas y Mitre, se reactivó este domingo , obligando a un nuevo operativo de emergencia.

Si bien el fuego fue controlado rápidamente y no se reportaron heridos, el suceso puso nuevamente en el foco el deterioro de esta estructura histórica.

El sábado, la emergencia fue atendida de manera coordinada por los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz , personal del cuartel central de la Policía de Mendoza , y camiones hídricos de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza . El fuego provocó la caída parcial del techo en una de las habitaciones en desuso.

El edificio forma parte de un predio que pertenece a la Dirección General de Escuelas (DGE) y está ubicado detrás de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz. Este lugar, declarado patrimonio , supo ser un epicentro crucial para la provincia.

Hasta la década de 1970, funcionó como la Jefatura de la Policía de Mendoza, hasta que fue reemplazada por el Palacio Policial en Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo. Con los años, el predio fue cedido a la DGE.

Siniestros y un pasado ligado a la dictadura

Hay registros que señalan este lugar como un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. En 2015, la Secretaría de Derechos Humanos lo incluyó en un listado de 762 lugares de reclusión ilegal, junto con otros como la Comisaría 5ª y el conocido D2.

Su deterioro ha sido una constante. El 5 de marzo pasado, parte del techo de adobe se derrumbó, lo que llevó a la clausura formal del edificio. En aquel momento, autoridades de la Dirección de Patrimonio y la DGE se reunieron para determinar su futuro. A pesar de la prohibición de ingreso, el lugar era recurrentemente ocupado por personas en situación de calle, una de las hipótesis que se manejan como causa del incendio.