Fotos y videos: los daños desde el interior de los galpones del mercado de Guaymallén

Un recorrido por el lugar muestra el golpe a la producción: el fuego destruyó por completo tres galpones y la valiosa maquinaria que había en su interior.

El Mercado Cooperativo de Guaymallén muestra hoy las secuelas de la destrucción. Las llamas consumieron por completo tres galpones y causaron daños parciales en un cuarto. El área total afectada es de 2000 metros cuadrados. Personal de Defensa Civil comunicó a los privados el peligro de derrumbe y prohibió el ingreso al lugar.

En el operativo de contención trabajaron más de diez dotaciones de bomberos, incluyendo unidades de Junín. El municipio de Guaymallén colaboró con cinco camiones regadores que aportaron al sistema de enfriamiento del lugar.

Un nuevo informe oficial revela que el fuego tuvo un origen intencional. La Policía de Delitos Económicos, por pedido de la Fiscalía, secuestró las grabaciones de seguridad del mercado. Las imágenes muestran a dos sujetos que iniciaron el fuego y luego huyeron.

El siniestro dejó grandes pérdidas materiales. El fuego destruyó por completo tres galpones que albergaban a varias empresas, mientras que un cuarto galpón, propiedad de una gomería, sufrió daños parciales. Los propietarios perdieron camiones, autoelevadores, cámaras de frío y mercadería.

Los damnificados del incendio, junto con la gerencia del mercado y el intendente, tienen previsto reunirse mañana para evaluar la situación. El encuentro busca coordinar los pasos a seguir para mitigar las pérdidas y delinear un plan de acción para la recuperación de las actividades.