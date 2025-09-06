Lamentable incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén: grandes pérdidas y una bombera herida

El incendio se inició en un galpón de la feria, pero fue controlado. Varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar. Una ambulancia asistió a la bombera.

Un fuerte incendio se desató la tarde de este sábado en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. Al parecer, las llamas se iniciaron dentro de un galpón. Varias dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el lugar y realizaron con éxito las tareas para controlar el siniestro. Por el momento solo llevan a cabo las labores para el enfriamiento.

Fuentes policiales indicaron que pasadas las 19.30 ingresaron varios llamados a la línea de emergencias 911 que alertaron sobre un importante incendio en el interior de la feria ubicada en calle Sarmiento del distrito de Belgrano.

Frente a eso, personal policial y bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén y Godoy Cruz se trasladaron de urgencia hasta la escena, donde iniciaron los trabajos pertinentes. Luego se sumó personal de Bomberos Voluntarios de Maipú. También trabajó Defensa Civil de Guaymallén y la municipalidad aportó un camión hidrante. Hubo personal policial y policía vial. Además, se sumó Edemsa a la cuadrilla.

Por otra parte, de acuerdo a la información, una bombera resultó lesionada durante las tareas para combatir el fuego. Al parecer, un portón le cayó encima y quedó malherida. Fue asistida por una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias y se encuentra fuera de peligro, en el hospital realizando estudios de rutina.