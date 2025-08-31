La antigua mansión de Notti sufrió un incendio en medio del temporal

Un incendio se produjo en la antigua y emblemática mansión que perteneció al doctor Humberto Notti , ubicada sobre calle Bandera de Los Andes al 2250, en el departamento de Guaymallén. El hecho se produjo este sábado por la noche y fue advertido rápidamente por un transeúnte, quien registró en un video el fuego que se expandía sobre el interior.

En el video que se difundió rápidamente se advierte una densa columna de humo saliendo desde el interior del inmueble, en lo que parecía ser un incendio de moderada envergadura. Pero resultó ser menor, apaciguado por la misma lluvia copiosa que cayó sobre esa zona a lo largo de la jornada.

Las autoridades no pudieron confirmar ni el origen inicial de las llamas ni el parte con el relevamiento de los daños.

Se incendió la histórica mansión de la familia Notti en Guaymallén

La millonaria mansión se alza como testigo del pasado, sobre el muy actual y denso tráfico de calle Bandera de Los Andes, en el departamento de Guaymallén . Guarda la historia de una de las familias más reconocidas de Mendoza y tiene una construcción imponente.

Es la antigua propiedad de la familia Notti-Cantú, un linaje ligado a la medicina mendocina. Su integrante más ilustre, el doctor Humberto Notti, vivió allí durante un tiempo, antes de que la vivienda quedara en manos de Raúl Cantú, hijo de su hermana. MDZ visitó la mansión en febrero pasado y pudo observar cómo hoy luce un césped descuidado, las rejas oxidadas y una fachada cubierta de polvo.

Dentro de su cochera, un viejo Ford modelo 46 se asoma cubierto de tierra, como una pieza de museo olvidada.

Los vecinos aseguran que la casa no está completamente abandonada. Dicen que hay encargados que viven en una propiedad contigua. La historia coincide con lo que aparenta ser el acceso directo a la casona a través de una puerta en el paredón que las separa. También otros relatan la presencia constante de ocupantes, acaso los causantes del incendio de este sábado-