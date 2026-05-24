Las Heras: Circulaba en una moto robada, escapó de la Policía y terminó detenido tras una persecución

Un joven de 20 años fue detenido durante la tarde del viernes en Las Heras luego de protagonizar una persecución policial a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro por una causa de hurto agravado. El sospechoso intento huir cuando avistó a los uniformados.

El procedimiento ocurrió cerca de las 19:20 en inmediaciones de calles Jorge Newbery y Bufano , en el ingreso al barrio Álvarez Condarco, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP ) realizaban recorridas preventivas por la zona.

Según información policial, los uniformados observaron una motocicleta Corven Energy que circulaba sin chapa patente y salía a alta velocidad desde el barrio Colombia 2 .

Ante esa situación, los efectivos intentaron detener la marcha del conductor, pero el joven ignoró las señales policiales y aceleró para escapar.

La moto Corven Energy secuerstrada presentaba un pedido de captura por hurto agravado.

A partir de allí comenzó una persecución controlada por distintas calles de la zona, mientras los policías mantenían al sospechoso siempre a la vista.

Cayó de la moto y quiso escapar corriendo

La secuencia terminó cuando el motociclista perdió el dominio del rodado al llegar al ingreso del barrio Álvarez Condarco y cayó violentamente sobre el asfalto.

Lejos de entregarse, el joven abandonó la moto e intentó continuar la fuga corriendo, aunque fue alcanzado y reducido por los efectivos a pocos metros del lugar.

El detenido fue identificado como Gabriel Lautaro Castañeda Fuentes, de 20 años.

La moto tenía pedido de secuestro

Tras verificar el número del rodado con personal de Automotores, los policías constataron que la motocicleta presentaba una medida pendiente en una causa por hurto agravado.

Por disposición judicial, el sospechoso fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, mientras que la motocicleta quedó secuestrada en el marco de la investigación.