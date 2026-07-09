Escapaban en una camioneta robada, intentaron huir y cayeron tras una persecución

Los sujetos intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron detenidos tras abandonar el auto. La camioneta tenía pedido de secuestro por robo.

Durante el procedimiento lo efectivos pudieron recuperar una camioneta con orden de captura y otros elementos usados para el robo.

Dos hombres fueron detenidos en la mañana en Las Heras luego de intentar escapar de la Policía durante un procedimiento que permitió recuperar una camioneta robada y secuestrar inhibidores de señal, además de otros elementos vinculados a delitos contra la propiedad.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Robos y Hurtos, en conjunto con personal de la División Sustracción de Automotores, en el marco de una investigación que apuntaba a los sospechosos.

De acuerdo con la información policial, los investigadores establecieron que ambos se movilizaban en una camioneta Volkswagen T-Cross utilizando chapas patentes sustraídas. Al advertir la presencia de los efectivos, abandonaron el vehículo e intentaron continuar la fuga a pie, aunque fueron alcanzados y detenidos.

La camioneta presentaba un pedido de secuestro Las primeras pericias permitieron determinar que la camioneta registraba un pedido de secuestro por robo desde el 16 de junio, cuando había sido sustraída en Ciudad. Además, el vehículo presentaba un grabado de cristales correspondiente a otro dominio y circulaba con placas patentes denunciadas como robadas en Guaymallén.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, guantes, una linterna, herramientas presuntamente utilizadas para cometer robos, dos dispositivos con apariencia de inhibidores de señal, documentación y otros elementos de interés para la investigación.