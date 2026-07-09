Asaltaron al primo de Gonzalo "Pipita" Higuaín y detuvieron a los ladrones tras una persecución

Cayeron en zona norte los ladrones que asaltaron al primo de Higuaín en Saavedra. El rastreo satelital del auto fue clave para su captura.

El primo de Gonzalo Higuaín fue asaltado este lunes. A partir del rastreo digital del auto, se pudo capturar a los presuntos ladrones.

En un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad, dos delincuentes fueron arrestados en la localidad de Grand Bourg tras haber robado una camioneta perteneciente a Fernando Higuaín, primo hermano del exjugador de la Selección Argentina.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en la calle Ramallo, en el barrio porteño de Saavedra. Higuaín se encontraba junto a una joven de 20 años cuando fue abordado por sujetos armados. Bajo amenaza con un arma de fuego apuntada a la cabeza, los delincuentes le sustrajeron una camioneta BYD de color gris.

Lo que los delincuentes no sabían es que el vehículo contaba con un sistema de rastreo satelital, lo que permitió a las fuerzas de seguridad monitorear su trayecto mientras escapaban hacia la provincia de Buenos Aires.

El video de la detención El seguimiento culminó en la intersección de las calles Seguí y Ricardo Rojas, a metros de la seccional local en Grand Bourg -zona norte del Gran Buenos Aires-.

En un video del procedimiento se observa cómo los agentes les cortaron el paso y, apuntándoles con armas, los obligaron a bajar del vehículo. “¡Dale, tirate al piso!”, se escucha decir a uno de los oficiales durante la detención.