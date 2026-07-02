Cayó una banda delictiva en Las Heras: robaron una camioneta de alta gama y fueron complicados por un testigo

El robo de una camioneta de alta gama terminó la noche del miércoles con la detención de una banda delictiva en Las Heras . Un testigo complicó a los cinco sospechosos del hecho de inseguridad, quienes terminaron cayendo en una plaza de la zona. De esa manera, quedaron tras las rejas y a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales indicaron que cerca de las 22.30 personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) tomó conocimiento acerca de las sustracción de una Volkswagen Amarok gris, en el cruce de calles Aguado y Tomás Guido .

Frente a eso, se orquestó un operativo por las cercanías del lugar del hecho y detectaron que la camioneta se encontraba estacionada sobre calle Aguado , entre Monteagudo y Dean Funes.

En ese punto, los efectivos entrevistaron a un vecino, quien les reveló que tres sujetos con vestimentas oscuras dejaron allí el vehículo y luego se retiraron hacia el este de calle Dean Funes . Con las características aportadas por el testigo, los uniformados salieron en busca de los sospechosos.

Tras recorrer algunos metros, dieron con uno de los presuntos ladrones en la intersección de calles Castelli y Dean Funes , quien les terminó confesando que el resto de sus compañeros estaban junto a su pareja en la plaza del barrio Tamarindos y que ellos se movilizaban a bordo de un Volskwagen Bora .

La Volkswagen Amarok gris que fue recuperada en Las Heras.

La caída del banda en el barrio Tamarindos

Seguidamente, ingresaron al individuo a la movilidad y se dirigieron hasta ese espacio público, dando con el resto de los sospechosos en el cruce de calles Castelli y Laprida, en el interior del mencionado vehículo.

El Volskwagen Bora blanco en el que se movilizaban los sospechosos. Gentileza.

De esa forma, los presunto malvivientes, identificados como Valentina Nicol Ibáñez Sosa (20), Maximiliano Pablo Pujado Páez (30), José Emmanuel Fredes Illanes (34), Maximiliano Daniel Quiroga Marín (34) y Mayra Estefanía Sosa Urbina (40), fueron aprehendidos y trasladados en dos movilidades hasta la Oficina Fiscal Las Heras N°2.

Por su parte, se secuestraron ambos rodado y se solicitaron los trabajos de la Policía Científica sobre los vehículos, con el objetivo de obtener rastros o huellas que permitan avanzar en la resolución del caso.