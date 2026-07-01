Asaltaron a un peatón en Las Heras, escaparon y fueron detenidos minutos después
La víctima denunció que fue amenazada y despojada de su celular y su billetera mientras caminaba . Los sospechosos fueron detenidos minutos despues del robo
Una hombre y una mujer fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles, tras ser acusados de cometer un robo bajo amenazas contra un hombre que caminaba por una calle de Las Heras. La pareja fue detenida minutos despues el robo.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 5 sobre calle Vicente López, cuando la víctima, de 42 años, fue interceptada por un hombre y una mujer que la intimidaron para sustraerle un teléfono celular y una billetera con dinero en efectivo y documentación personal.
Fueron identificados y detenidos
Tras recibir la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y, con las características aportadas por el damnificado, localizaron a los sospechosos a pocos metros del lugar del asalto.
Los detenidos, un hombre de 30 años y una mujer de 35, fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras, que dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con el caso.