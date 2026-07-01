En plena ola polar, atraparon a un ladrón "serial" de cobre que rompía gabinetes de gas en Las Heras

El sindicado ladrón llevaba varios picaportes y tubos de cobres sustraídos de gabinetes del gas de casas en Las Heras. Las víctimas quedaron sin calefacción.

Alberto Ibarra, el ladrón que fue detenido por los robos y daños a gabinetes de gas, en medio de la ola polar.

Un ladrón fue detenido la madrugada de este miércoles luego de cometer una serie de robos a viviendas en Las Heras. El malviviente llevaba en su poder varios picaportes y tubos de cobre, sustraídos de gabinetes de gas de diferentes propiedades de la zona, las cuales quedaron sin calefacción en plena ola polar. Quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento tuvo su inicio cerca de las 6 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaba un recorrido preventivo por la zona de El Plumerillo y detectaron a un sujeto en actitud sospechosa por el cruce de calles Álvarez Condarco e Independencia.

Frente a la presencia policial, el individuo aceleró el paso y exhibió una actitud evasiva hacia los funcionarios. Por eso, los uniformados le dieron alcance y procedieron a requisarlo.

Qué llevaba el ladrón De esa manera, descubrieron que llevaba una mochila que contenía seis picaportes y seis flexibles de cobre, presuntamente extraídos de gabinetes de gas de diferentes viviendas de ese sector lasherino.

Los flexibles de cobre y picaportes sustraídos. Gentileza. Además, al sospechoso le secuestraron una sierra de mano, de unos 15 centímetros de largo, la cual habría utilizado para sustraer los elementos previamente mencionados.