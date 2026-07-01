En plena ola polar, atraparon a un ladrón "serial" de cobre que rompía gabinetes de gas en Las Heras
El sindicado ladrón llevaba varios picaportes y tubos de cobres sustraídos de gabinetes del gas de casas en Las Heras. Las víctimas quedaron sin calefacción.
Un ladrón fue detenido la madrugada de este miércoles luego de cometer una serie de robos a viviendas en Las Heras. El malviviente llevaba en su poder varios picaportes y tubos de cobre, sustraídos de gabinetes de gas de diferentes propiedades de la zona, las cuales quedaron sin calefacción en plena ola polar. Quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento tuvo su inicio cerca de las 6 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaba un recorrido preventivo por la zona de El Plumerillo y detectaron a un sujeto en actitud sospechosa por el cruce de calles Álvarez Condarco e Independencia.
Frente a la presencia policial, el individuo aceleró el paso y exhibió una actitud evasiva hacia los funcionarios. Por eso, los uniformados le dieron alcance y procedieron a requisarlo.
Qué llevaba el ladrón
De esa manera, descubrieron que llevaba una mochila que contenía seis picaportes y seis flexibles de cobre, presuntamente extraídos de gabinetes de gas de diferentes viviendas de ese sector lasherino.
Además, al sospechoso le secuestraron una sierra de mano, de unos 15 centímetros de largo, la cual habría utilizado para sustraer los elementos previamente mencionados.
Frente a esa situación, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispusieron la aprehensión del sospechoso y sus traslado a la Comisaría 36°. Además, las autoridades quedaron a la espera de que se recepcionaran las denuncias de las víctimas de los robos perpetrados por el sujeto.