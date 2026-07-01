Horror en una escuela: un estudiante fue armado a clase y le disparó a un compañero

La comunidad educativa de Cutral Co quedó conmocionada después de que un alumno disparara a otro compañero dentro de la escuela. La víctima fue asistida y se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el Centro Provincial de Enseñanza Media 6 de Cutral Có, Neuquén.

La ciudad neuquina de Cultral Co se encuentra conmocionada tras un alarmante episodio dentro de una escuela. Un alumno resultó herido luego de que un compañero llevara un arma al establecimiento y disparara contra él. De acuerdo con los medios locales, el menor lesionado fue trasladado al hospital local y se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el C.P.E.M. N°6 de la ciudad de Cutral Co. Las autoridades del colegio fueron alertadas cuando un estudiante de primer año apareció herido dentro del aula, lo que generó sorpresa entre docentes y personal de la institución.

Según la información inicial, el adolescente recibió un disparo en el brazo izquierdo. Ante la demora de la ambulancia, fue llevado en un auto particular hasta el hospital local. Allí los médicos constataron que presentaba un orificio de entrada y salida, pero que la lesión no había provocado heridas de gravedad.

El video Qué sigue en la investigación La investigación apunta ahora a determinar por qué uno de los alumnos ingresó al colegio con un arma y cómo la tenía en su poder dentro del aula. Por el momento, la Policía indicó que no existía un enfrentamiento previo entre el estudiante que disparó y el compañero herido.

De acuerdo con lo informado por el medio Río Negro, una profesora relató que durante la clase escuchó un ruido fuerte y luego el grito del adolescente herido. Esa situación permitió advertir que se había producido un disparo dentro del aula.