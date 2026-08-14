Dejaron una bala en un sobre: una fuerte amenaza mafiosa en una escuela preocupó a los alumnos

Una escuela de Morón fue escenario este viernes de un episodio intimidatorio luego de que una integrante del personal de limpieza encontrara un sobre con una bala y una nota amenazante debajo de la puerta principal del establecimiento.

El hallazgo se produjo alrededor de las 6:45 de la mañana , cuando la trabajadora llegó al lugar y advirtió la presencia del paquete. Inmediatamente, dio aviso a la directora del Colegio Cristo Obrero , ubicada en la localidad bonaerense.

De acuerdo con la información del caso, la nota estaba dirigida a los directivos y contenía un pedido concreto: suspender los viajes de egresados programados para la próxima semana . El mensaje también advertía sobre posibles consecuencias si la exigencia no era cumplida.

Tras recibir un llamado al 911 , efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se trasladaron hasta la institución. A partir de la intervención, se presentó la denuncia que derivó en una investigación judicial.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 07 de Morón . En paralelo, integrantes de la Comisaría de la Mujer (CPM) y personal de investigaciones comenzaron a recopilar testimonios y a buscar indicios que permitan determinar quiénes dejaron el sobre en el acceso de la escuela.

Como parte de las medidas dispuestas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó analizar tanto la munición como la carta. El objetivo es detectar posibles rastros o huellas que puedan aportar elementos para identificar a los responsables.

Qué medidas tomó la escuela después de la amenaza

Luego del episodio, la Escuela Cristo Obrero suspendió momentáneamente las actividades extraescolares y reforzó las medidas de seguridad en los horarios de ingreso y egreso de los alumnos.

El hecho provocó preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa. Los padres de los estudiantes, por su parte, solicitaron mayor presencia policial en las inmediaciones del establecimiento.