Un fuerte incendio provocó importantes daños en un quincho de Guaymallén

El incendio se desató en la propiedad ubicada en Ferrari y Callejón Público. Las llamas afectaron por completo un baño y provocaron daños en otros sectores.

Los trabajos de los bomberos en el quincho donde se produjo el incendio.

Un incendio destruyó parte de un quincho durante la mañana de este viernes en Guaymallén. Bomberos desplegaron un importante operativo para controlar las llamas y evitar pérdidas mayores. Tras eso, se desarrollaron los peritajes para conocer cómo se originó el fuego.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 10, momento en el cual las autoridades tomaron conocimiento sobre una propiedad que se estaba prendiendo fuego cerca del cruce de calle Ferrari y Callejón Público, en el distrito de Colonia Segovia.

Frente a eso, se desplazaron hasta el lugar dotaciones de los Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza y Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Una vez allí, constataron que el fuego había avanzado con fuerza hacia el quincho que funciona en ese lugar, por lo que iniciaron las tareas de sofocación para evitar que las llamas continuaran propagándose.

Los daños que provocó el incendio Una vez controlado el fuego y finalizadas las tareas de enfriamiento, los bomberos examinaron todos los sectores del inmueble y constataron que un baño fue totalmente afectado, mientras que otros dos ambientes presentaban daños parciales como consecuencia de las intensas llamas y el humo.