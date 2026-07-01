Clonazepam y un viaje: el minuto a minuto de cómo la "viuda negra" habría matado al socio de Martín Menem

La investigación por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza , gerente general de la empresa Gentech Argentina S.A. y socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , dio un giro clave. En las últimas horas, la jueza González dictó el procesamiento con prisión preventiva para Anabela Sabrina Olmedo , señalada como la "viuda negra" que entregó y robó al empresario en su departamento del barrio porteño de Caballito.

Para llegar a esta resolución, los detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad reconstruyeron de manera cronológica los movimientos de la sospechosa. El registro de las cámaras de seguridad del edificio y el posterior pedido de un auto a través de una aplicación de transporte terminaron por sepultar la coartada de la imputada.

El crimen ocurrió en el inmueble situado en la avenida Díaz Vélez al 5581 . Según el expediente judicial, las cámaras de seguridad registraron la salida de Olmedo a las 7:40 de la mañana del sábado 6 de junio .

Los detalles de su vestimenta y fisonomía fueron fundamentales para las tareas de identificación de los investigadores. Según los registros, la mujer lucía un cabello largo teñido de rojo, vestía ropa oscura combinada con zapatos negros de charol y llevaba puesto un gorro tipo piluso color beige, mientras cargaba una bolsa de papel madera en sus manos al momento de abandonar el edificio.

Tras caminar media cuadra, la mujer esperó unos minutos en la intersección de las avenidas Díaz Vélez y Honorio Pueyrredón, donde se subió a un automóvil solicitado mediante una plataforma digital de choferes que la trasladó hasta la localidad bonaerense de José C. Paz. Ese trayecto digitalizado permitió a la policía obtener sus datos filiatorios exactos.

Clonazepam en la copa y una autopsia determinante

La hipótesis principal sostiene que Olmedo utilizó la clásica modalidad de "viuda negra": seducir a la víctima para luego dormirla con psicofármacos y desvalijar la propiedad. Las pericias científicas respaldaron esta línea. Efectivos de la División Toxicología y Química Forense de la Policía de la Ciudad detectaron rastros de clonazepam en una de las copas secuestradas en la cocina del departamento de Osorio Peñaloza.

Daniel Osorio Peñaloza, exgerente y exdirectivo de Gentech Argentina. LinkedIn

Por su parte, el informe preliminar de la autopsia médica determinó que el empresario falleció a causa de una congestión con edema pulmonar y encefálico. A pesar de que restan los resultados histopatológicos complementarios, la Justicia determinó que el cuadro es perfectamente compatible con una sobredosis de la sustancia administrada para incapacitar a la víctima y facilitar el posterior robo.

Al evaluar el cúmulo de pruebas recabadas en la causa, la magistrada a cargo concluyó que la reconstrucción de los hechos ubica a Olmedo como la única persona que permaneció junto al directivo de Gentech durante las horas inmediatamente anteriores a su deceso.

"Los elementos afirmativos de culpabilidad que existen respecto de la imputada son francamente superiores a los negativos", remarcó el fallo judicial que confirmó el procesamiento y ordenó que la mujer permanezca detenida bajo prisión preventiva mientras avanza el camino hacia el juicio oral.