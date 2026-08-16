Manejaba ebrio por el parque y chocó contra una rotonda

Un joven de 24 años manejaba ebrio por el Parque General San Martín cuando impactó contra una rotonda. Uno de los acompañantes resultó herido.

Durante la madrugada del domingo, un joven de 24 años conducía en estado de ebriedad por el Parque General San Martín cuando chocó contra una rotonda, resultando herido uno de sus acompañantes. El accidente ocurrió en la intersección de avenida Las Tipas y San Francisco de Asís.

El hecho fue alertado por un llamado a la línea de emergencias. A partir de allí, las autoridades desplazaron personal policial hasta el lugar, en donde constataron lo ocurrido. Junto al conductor viajaban dos acompañantes, de 20 y 21 años respectivamente.

Según fuentes policiales, el vehículo (una camioneta Renault Alaskan) circulaba por calle San Francisco de Asís de oeste a este cuando, por motivos que son materia de investigación, no giró hacia el sur e impactó en solitario pasando sobre el triángulo peatonal.

Personal de Tránsito de la Ciudad de Mendoza realizó un test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo de 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble de lo permitido.