Detuvieron al presunto líder de una banda narco en Moreno: tenía tobillera electrónica

La investigación comenzó con el arresto de dos mujeres. El análisis de sus celulares permitió identificar los integrantes de una organización narco.

La investigación sobre una organización dedicada a la venta de drogas en Moreno comenzó el 13 de julio, cuando agentes de la Comisaría Cuarta de Moreno detuvieron a dos mujeres de 24 y 31 años que comercializaban estupefacientes sobre la avenida San Fernando al 10.200, en Cuartel V.

Las sospechosas tenían en su poder 173 microtubos de ensayo con cocaína, con un peso total de 122,7 gramos, además de $55.000 y siete celulares. El análisis de esos teléfonos permitió a los investigadores avanzar sobre una estructura narco que, según la pesquisa, estaba organizada y contaba con distintos puntos de acopio y venta.

A partir de la información obtenida de los dispositivos, los investigadores identificaron a otros integrantes de la organización. Luego realizaron tareas de seguimiento, que incluyeron el uso de drones, para determinar los lugares donde se almacenaban y comercializaban las drogas.

Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza Celina Ardohain, autorizó una serie de allanamientos en los domicilios vinculados con los sospechosos. Los procedimientos fueron realizados durante la madrugada del viernes y terminaron con nueve personas detenidas, entre ellas quien sería el presunto líder de la banda.

Quién es el presunto líder de la organización narco Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda de Moreno, ubicada en la esquina de Corvalán y Leonardo Da Vinci. Allí los efectivos encontraron a Gustavo Alejandro Bellido, de 41 años, señalado como el presunto jefe de la organización.