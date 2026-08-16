Correntino y en busca de trabajo: quién era el hombre que murió en el trágico accidente en Mar del Plata

Maximiliano Nahuel Vandecaveye tenía 36 años, era oriundo de Corrientes y había llegado a Mar del Plata en busca de trabajo en la actividad pesquera. Fue atropellado por una camioneta que volcó tras un choque.

El hombre había llegado a Mar del Plata para buscar un trabajo en la industria pesquera.

Maximiliano Nahuel Vandecaveye, de 36 años, fue la víctima fatal del grave accidente ocurrido durante la madrugada del sábado en Mar del Plata. El hombre se encontraba sobre la vereda de un almacén cuando una Toyota RAV4 perdió el control, volcó y embistió a un grupo de personas sobre la vereda.

Vandecaveye era oriundo de Corrientes y se había trasladado tiempo atrás a la ciudad bonaerense con la intención de conseguir trabajo vinculado con la pesca. Tenía oficio de embarcadizo y buscaba una oportunidad laboral en la flota pesquera.

El momento de la tragedia Al momento del siniestro, el hombre esperaba para comprar en un comercio ubicado sobre calle Cerrito, en la zona de Magallanes. Estaba acompañado por su amigo Héctor Fernández, de 38 años, y por otros jóvenes que también permanecían en la vereda.

La secuencia comenzó cerca de las 2.35, cuando un Volkswagen Gol Trend chocó desde atrás a una Toyota RAV4. Tras el impacto, el conductor de la camioneta perdió el dominio del vehículo, que volcó y se desplazó hacia la vereda hasta atropellar a las personas que se encontraban frente al almacén.

Murió después de ser trasladado al HIGA Vandecaveye sufrió graves lesiones por aplastamiento y fue rescatado para luego ser trasladado en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Pese a la atención médica, murió horas después. Según los datos preliminares de la autopsia, el fallecimiento se produjo por una hemorragia interna generada por el aplastamiento.