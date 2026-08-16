Correntino y en busca de trabajo: quién era el hombre que murió en el trágico accidente en Mar del Plata
Maximiliano Nahuel Vandecaveye tenía 36 años, era oriundo de Corrientes y había llegado a Mar del Plata en busca de trabajo en la actividad pesquera. Fue atropellado por una camioneta que volcó tras un choque.
Maximiliano Nahuel Vandecaveye, de 36 años, fue la víctima fatal del grave accidente ocurrido durante la madrugada del sábado en Mar del Plata. El hombre se encontraba sobre la vereda de un almacén cuando una Toyota RAV4 perdió el control, volcó y embistió a un grupo de personas sobre la vereda.
Vandecaveye era oriundo de Corrientes y se había trasladado tiempo atrás a la ciudad bonaerense con la intención de conseguir trabajo vinculado con la pesca. Tenía oficio de embarcadizo y buscaba una oportunidad laboral en la flota pesquera.
El momento de la tragedia
Al momento del siniestro, el hombre esperaba para comprar en un comercio ubicado sobre calle Cerrito, en la zona de Magallanes. Estaba acompañado por su amigo Héctor Fernández, de 38 años, y por otros jóvenes que también permanecían en la vereda.
La secuencia comenzó cerca de las 2.35, cuando un Volkswagen Gol Trend chocó desde atrás a una Toyota RAV4. Tras el impacto, el conductor de la camioneta perdió el dominio del vehículo, que volcó y se desplazó hacia la vereda hasta atropellar a las personas que se encontraban frente al almacén.
Murió después de ser trasladado al HIGA
Vandecaveye sufrió graves lesiones por aplastamiento y fue rescatado para luego ser trasladado en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Pese a la atención médica, murió horas después. Según los datos preliminares de la autopsia, el fallecimiento se produjo por una hemorragia interna generada por el aplastamiento.
El accidente dejó además otras personas heridas. Tres fueron dadas de alta, mientras que otra permaneció internada luego de una operación por una fractura de cadera. Los conductores de los dos vehículos involucrados, ambos de 21 años, dieron negativo en los controles de alcoholemia.
La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno de Mar del Plata. Personal de Policía Científica realizó pericias en el lugar y se analizaron las cámaras de seguridad y los testimonios para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades. La causa fue iniciada bajo la carátula de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor”.