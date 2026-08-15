Tragedia en Mar del Plata: un choque terminó con un muerto, cinco heridos y un almacén destruido

El accidente ocurrió durante la madrugada en el barrio Las Avenidas. Una Toyota volcó tras chocar con otro auto, atropelló a seis personas que estaban sobre la vereda y terminó contra el frente de un comercio.

Un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata dejó como saldo una persona fallecida y cinco heridas, luego de que una Toyota RAV4 perdiera el control, volcara y terminara sobre la vereda, donde atropelló a seis personas. El vehículo también impactó contra el frente de un almacén, que quedó completamente destruido.

El hecho ocurrió apenas pasadas las 2.30, en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas.

Cómo fue el choque que terminó con la camioneta contra un comercio De acuerdo con las primeras actuaciones, el siniestro comenzó con una colisión entre dos vehículos conducidos por jóvenes de 21 años. Un Volkswagen Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la Toyota RAV4. A partir de ese choque, la camioneta perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y se desplazó hacia la vereda.

En ese lugar se encontraban varias personas, que fueron embestidas por el vehículo. Las cámaras de seguridad del propio almacén registraron la secuencia y la violencia del impacto. Como consecuencia de la maniobra, la camioneta también terminó contra el comercio y provocó la destrucción total de su parte delantera.

Así fue el accidente en Mar del Plata Una de las víctimas murió mientras se encontraba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecía con estado reservado.