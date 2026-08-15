Se dio a conocer el cronograma de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027: cuándo es el Acto Central

Mendoza ya puso fecha a una de sus celebraciones más importantes: la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 tendrá su Acto Central el sábado 6 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day , según el cronograma oficial difundido para la próxima edición.

La celebración tendrá además un marcado perfil musical y cultural. El espectáculo estará dedicado a conmemorar los 100 años de Los Trovadores de Cuyo y a homenajear la trayectoria de Carlos Alberto “Pocho” Sosa , dos nombres vinculados al cancionero y a la identidad musical de Mendoza.

De acuerdo al cronograma oficializado por el gobierno provincial, el calendario vendimial comenzará a tomar forma desde enero, con distintas propuestas artísticas que se extenderán durante el verano y desembocarán en el tradicional fin de semana de Vendimia.

Azul Antolinez, de San Rafael, y Agustina Giacomelli, de Tunuyán, fueron elegidas como Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2026, respectivamente.

De esta manera, el primer fin de semana de marzo volverá a concentrar los principales actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los Trovadores de Cuyo y "Pocho" Sosa, en el centro de la escena

El Acto Central de 2027 tendrá como eje el reconocimiento a dos referentes de la cultura musical de la provincia: por un lado, se celebrará el centenario de Los Trovadores de Cuyo, conjunto considerado uno de los grandes exponentes de la música cuyana, y por otro, el espectáculo pondrá en valor la trayectoria y el legado de “Pocho” Sosa.

La intención es que tanto el guion como los cuadros musicales del Acto Central y su repetición recuperen la poesía y las canciones que marcaron a distintas generaciones de mendocinos.