Se dio a conocer el cronograma de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027: cuándo es el Acto Central
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Mendoza, las actividades centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 comenzarán durante el mes de enero.
Mendoza ya puso fecha a una de sus celebraciones más importantes: la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 tendrá su Acto Central el sábado 6 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, según el cronograma oficial difundido para la próxima edición.
La celebración tendrá además un marcado perfil musical y cultural. El espectáculo estará dedicado a conmemorar los 100 años de Los Trovadores de Cuyo y a homenajear la trayectoria de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, dos nombres vinculados al cancionero y a la identidad musical de Mendoza.
De acuerdo al cronograma oficializado por el gobierno provincial, el calendario vendimial comenzará a tomar forma desde enero, con distintas propuestas artísticas que se extenderán durante el verano y desembocarán en el tradicional fin de semana de Vendimia.
Todas las fechas de la Vendimia 2027
El cronograma oficial comenzará con las actividades del Verano Cultural. La agenda quedó conformada de la siguiente manera:
- Vino Blues: 26, 27 y 28 de enero.
- Jazz en el Lago del Parque: 29, 30 y 31 de enero.
- Americanto: 1 de febrero.
- Bendición de los Frutos: sábado 27 de febrero.
- Fiesta de la Cosecha: miércoles 4 de marzo.
- Vía Blanca de las Reinas: viernes 5 de marzo.
- Carrusel y Acto Central: sábado 6 de marzo.
- Segunda Noche: domingo 7 de marzo.
De esta manera, el primer fin de semana de marzo volverá a concentrar los principales actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Los Trovadores de Cuyo y "Pocho" Sosa, en el centro de la escena
El Acto Central de 2027 tendrá como eje el reconocimiento a dos referentes de la cultura musical de la provincia: por un lado, se celebrará el centenario de Los Trovadores de Cuyo, conjunto considerado uno de los grandes exponentes de la música cuyana, y por otro, el espectáculo pondrá en valor la trayectoria y el legado de “Pocho” Sosa.
La intención es que tanto el guion como los cuadros musicales del Acto Central y su repetición recuperen la poesía y las canciones que marcaron a distintas generaciones de mendocinos.