Alta montaña: intensas nevadas y tránsito habilitado hasta Uspallata
Debido a las fuertes nevadas registradas en alta montaña, la Ruta 7 se encuentra habilitada únicamente hasta la localidad de Uspallata.
A la espera de novedades respecto a la reapertura del paso a Chile, el tiempo en alta montaña vuelve a ser protagonista, con intensas nevadas en diferentes localidades. Es por ello que las autoridades informaron que la Ruta 7 se encuentra en condiciones de transitabilidad únicamente hasta Uspallata.
El parte diario confirmó que a partir de la localidad de Uspallata y hasta la boca del Túnel internacional, el estado del camino es no transitable, por lo que no se encuentra habilitado.
A su vez, solicitan precaución al momento de circular en las zonas habilitadas por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo.
Estado del tiempo en alta montaña
Según informaron, el cielo en alta montaña se presenta cubierto, con importantes nevadas en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas. También se registran vientos moderados, y visibilidad reducida en algunos sectores.