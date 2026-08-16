Impactante video: un tren embistió a un auto con una mujer adentro y se salvó de milagro

Un auto con seis pasajeros sufrió un desperfecto mecánico sobre las vías del tren. Cinco personas lograron bajar pero una mujer quedó atrapada y resultó ilesa.

Un hecho increíble se vivió este sábado por la tarde en Córdoba. Después de que un vehículo quedará varado sobre las vías del tren en barrio Marqués Anexo con seis personas a bordo. Cinco ocupantes lograron salir antes del impacto, mientras que una mujer permaneció dentro del vehículo cuando fue embestido por una formación de carga.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quirós, cuando el automóvil sufrió un desperfecto mecánico mientras atravesaba el paso ferroviario.

El auto quedó inmovilizado sobre las vías En el vehículo viajaban dos hombres, dos mujeres mayores de edad y dos menores. Según se observa en las cámaras de seguridad de la zona, el conductor intentó continuar la marcha y también retroceder, pero el Chevrolet quedó sin respuesta en medio de las vías.

X/@PoliciaCbaOf La situación se volvió crítica cuando comenzó a aproximarse un tren de cargas compuesto por 17 vagones. Ante la imposibilidad de retirar el auto, los ocupantes comenzaron a descender de manera desesperada. Cinco de las seis personas consiguieron alejarse a tiempo, pero una de las mujeres no logró abandonar el habitáculo antes de la llegada de la formación.

El tren embistió al Chevrolet con una mujer adentro Segundos después, el tren impactó contra la parte trasera del auto y lo desplazó varios metros, mientras la mujer todavía se encontraba en el interior. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona, que captaron desde el momento en que el vehículo quedó detenido hasta la colisión.