Línea Mitre: el ramal Tigre estará sin servicio durante tres días por obras de renovación

El servicio permanecerá interrumpido entre el 15 y el 17 de agosto por trabajos sobre distintos sectores de la infraestructura ferroviaria.

Durante tres jornadas consecutivas, el ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá fuera de circulación. La interrupción, prevista para el 15, 16 y 17 de agosto, responde a un conjunto de trabajos sobre la infraestructura ferroviaria que se ejecutarán en distintos puntos del recorrido, dentro del plan establecido por la Emergencia Ferroviaria.

Los trabajos se desarrollarán de manera simultánea en distintos puntos de la traza y tienen como principal objetivo reducir futuras afectaciones en el servicio. Durante el mismo período, los servicios de los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre también tendrán modificaciones en su recorrido: funcionarán de manera limitada hasta la estación Belgrano R.

Qué obras se realizarán en la línea Mitre Las intervenciones previstas abarcan diferentes sectores del ramal Tigre. En las inmediaciones de la estación Vicente López, se realizarán trabajos sobre puentes y alcantarillas. Entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre, se llevará adelante el reemplazo del tercer riel eléctrico por uno de aluminio, mientras que en las cercanías de San Fernando, se realizará el cambio de un aparato de vía.

Se realizarán obras en el ramal Tigre de la línea Mitre Foto: Tren Mitre Por qué se realizan las obras La infraestructura del ramal Tigre presenta un deterioro avanzado debido a la antigüedad de sus durmientes y rieles, que superan los 40 años. Como consecuencia de su estado, varios sectores de la traza funcionan actualmente con velocidad precautoria, una situación que provoca demoras y cancelaciones recurrentes en el servicio.