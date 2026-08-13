Anticipan lluvias y mucha nubosidad en AMBA: cómo estará el fin de semana largo

El fin de semana largo llegará con condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), las nubes continuarán dominando el cielo durante buena parte del período y habrá chances de lluvias , especialmente durante el viernes y el sábado.

Después de varias jornadas con poca presencia de sol, el panorama meteorológico no anticipa una mejora contundente para los primeros días del descanso.

El viernes comenzará con una posible disminución temporaria de la nubosidad durante la madrugada. Sin embargo, la mejora será breve y rápidamente volverán a imponerse las nubes. Durante el día se espera cielo mayormente nublado, humedad elevada y probabilidad de lluvias débiles y aisladas. El viento soplará leve a moderado desde el este y podría presentar algunas ráfagas.

En tanto, el sábado 15, tampoco presentará una mejora significativa. El cielo permanecerá mayormente cubierto y continuará la posibilidad de lluvias débiles y aisladas en distintos sectores del AMBA.

Los vientos se mantendrán entre leves y moderados del sector este, mientras que la humedad seguirá siendo una de las características principales de la jornada.

Así, el sábado tampoco aparece como una jornada ideal para organizar actividades al aire libre sin contar con un plan alternativo ante eventuales precipitaciones.

Domingo, con una leve mejora

El domingo 16 podría mostrar condiciones algo más favorables. Se espera que la jornada comience con nieblas durante la mañana y todavía existe probabilidad de algunas lluvias débiles y aisladas asociadas al ingreso de un frente frío.

Sin embargo, hacia la tarde se espera una tendencia a la disminución de la nubosidad. Por ahora, ese período aparece como la mejor ventana meteorológica del fin de semana largo, aunque no necesariamente será una jornada completamente soleada.

De esta manera, el panorama para el AMBA estará marcado por mucha nubosidad, humedad y lluvias intermitentes durante viernes y sábado, con una mejora progresiva hacia el domingo.