Lluvias en el AMBA en medio del "Súper Niño": cuándo vuelve a salir el sol

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la vuelta de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y una seguidilla de días con cielo mayormente nublado. Según el pronóstico extendido, las precipitaciones volverán entre el miércoles y el jueves, pero el sol tardará varios días en asomar de nuevo.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el miércoles comenzará con cielo nublado y una probabilidad de lluvias del 10%. Hacia la tarde, las chances de precipitaciones aumentarán hasta el 40%, mientras que a la noche volverán a descender al 10%.

Además, se esperan ráfagas de viento del este de hasta 50 km/h. La temperatura oscilará entre los 8°C de mínima y los 12°C de máxima.

El tiempo inestable continuará el jueves. El organismo prevé cielo nublado durante gran parte del día y hasta un 40% de probabilidades de lluvias aisladas entre la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 8°C.

Para el viernes, en tanto, el pronóstico indica una mejora en las condiciones, aunque el cielo seguirá nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja, de apenas un 10%, mientras que la temperatura irá de los 10°C a los 14°C.

Cuándo vuelve a salir el sol

Además del regreso de las lluvias, el pronóstico extendido del SMN muestra que las nubes seguirán presentes durante gran parte de la semana.

Tras un martes nublado, el cielo continuará cubierto el miércoles y el jueves. Para el viernes, sábado y domingo se espera que siga mayormente nublado, mientras que recién el lunes volverían a asomar el sol.

Qué tiene que ver el "Súper Niño"

El regreso de las lluvias se da en medio del fenómeno de El Niño. En su actualización de agosto, el SMN confirmó que las condiciones del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) corresponden a una fase cálida y estimó una probabilidad cercana al 100% de que siga durante agosto-septiembre-octubre de 2026.

En la provincia de Buenos Aires, este fenómeno suele generar una mayor probabilidad de lluvias y de períodos con elevada humedad, especialmente durante la primavera y el verano.