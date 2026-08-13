A sacar el paraguas: se vienen 3 días seguidos con lluvias y nevadas en Mendoza

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín será ideal para quedarse dentro de casa en Mendoza . Los pronósticos anticipan tres jornadas consecutivas con precipitaciones, nevadas en distintos sectores y temperaturas máximas que no superarían los 14° en el Gran Mendoza.

El sábado comenzará con condiciones relativamente tranquilas en el llano, donde se espera cielo parcialmente nublado. Sin embargo, desde la madrugada ya se registrarán lluvias y nevadas en sectores cordilleranos del Valle de Uco y parte de Malargüe.

También se esperan nuevas nevadas en la zona del Paso Internacional Cristo Redentor. En el Gran Mendoza, las condiciones irán desmejorando hacia la noche, con el avance de las precipitaciones desde el sur provincial. La temperatura se ubicará entre los 4° y los 14°.

Para el domingo, la inestabilidad alcanzará a buena parte de la provincia. En el Gran Mendoza y el este podrían registrarse chaparrones, mientras que en el Valle de Uco y sectores de precordillera las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.

Las precipitaciones avanzarán sobre distintos sectores de Mendoza, con posibilidad de nieve en zonas de precordillera y el Valle de Uco.

Además, existe posibilidad de nevadas en zonas como Potrerillos, el Manzano Histórico e incluso algunos sectores de Luján de Cuyo, como Chacras de Coria. En el Gran Mendoza se espera una mínima de 5° y una máxima de 14°. Hacia la noche las precipitaciones se intensificarán y avanzarán hacia el este provincial.

Un lunes feriado también pasado por agua

El lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, continuará la inestabilidad en Mendoza, con lluvias y tormentas en distintos sectores. En el Gran Mendoza se esperan temperaturas entre los 9° y los 14°.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones recién comenzarían a disminuir durante el martes, después de tres jornadas consecutivas con lluvias y nevadas en distintos puntos de la provincia.