Mendoza: así va a estar el tiempo hoy jueves
El jueves comenzará con apenas 2° en Mendoza y una máxima de 12°. Siguen las nevadas en la cordillera.
Este jueves, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelanta que Mendoza va a tener una jornada parcialmente nublada y con descenso de la temperatura. La mínima arrancará en 2° y la máxima llegará a 12°.
Para el Gran Mendoza el SMN adelanta que se esperan vientos de dirección variable y no se prevén precipitaciones importantes. En la cordillera, en cambio, continuarán las nevadas débiles, aunque durante este jueves no se esperan fenómenos de mayor intensidad.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para las zonas cordilleranas de Malargüe, San Rafael y Valle de Uco.
En dichas zonas se esperan nevadas persistentes, con acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros que podrían ser superadas de forma puntual. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.
El pronóstico para las próximas jornadas en Mendoza
El viernes la mínima va a ser de 4°, mientras que la máxima es de 15°. El día estará parcialmente nublado y habrá nevadas en la cordillera.
Para el sábado continuará el leve ascenso de la temperatura en Mendoza. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, una mínima de 5° y una máxima de 16°. Las nevadas débiles seguirán presentes en la cordillera.