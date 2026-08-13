Mendoza: así va a estar el tiempo hoy jueves

El jueves comenzará con apenas 2° en Mendoza y una máxima de 12°. Siguen las nevadas en la cordillera.

El frío continuará este jueves en Mendoza, con una mínima de 2° y apenas 12° de máxima.

Este jueves, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional adelanta que Mendoza va a tener una jornada parcialmente nublada y con descenso de la temperatura. La mínima arrancará en 2° y la máxima llegará a 12°.

Para el Gran Mendoza el SMN adelanta que se esperan vientos de dirección variable y no se prevén precipitaciones importantes. En la cordillera, en cambio, continuarán las nevadas débiles, aunque durante este jueves no se esperan fenómenos de mayor intensidad.

El viernes regirá una alerta por nevadas en Malargüe, al sur de Mendoza, con acumulaciones que podrían superar los 60 centímetros. SMN En dichas zonas se esperan nevadas persistentes, con acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros que podrían ser superadas de forma puntual. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

El pronóstico para las próximas jornadas en Mendoza El viernes la mínima va a ser de 4°, mientras que la máxima es de 15°. El día estará parcialmente nublado y habrá nevadas en la cordillera.