Escapes libres: Luján de Cuyo secuestró más de 300 motos en un año

Más de 300 motocicletas fueron secuestradas en Luján de Cuyo durante el primer año del programa municipal “Escape Preso”, una iniciativa que busca combatir la contaminación sonora generada por vehículos con escapes libres o modificados.

En el marco del primer aniversario de la puesta en marcha del programa, agentes de Tránsito y Control Urbano realizaron un nuevo operativo sobre calle Paso, donde fiscalizaron motocicletas, documentación y el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

La iniciativa forma parte de “Calles Ordenadas y Tranquilas” y contempla controles permanentes en distintos puntos del departamento y en diferentes horarios. El objetivo es detectar vehículos que circulen con escapes libres o modificados y reducir los niveles de ruido que generan.

Para realizar los controles, los agentes utilizan decibelímetros, dispositivos que permiten medir de manera objetiva el nivel de ruido emitido por cada motocicleta y determinar si supera los límites establecidos.

De acuerdo con el balance difundido por la Municipalidad, durante el primer año de “Escape Preso” fueron secuestradas más de 300 motocicletas . Además, se avanzó con la destrucción de más de la mitad de las unidades o escapes retenidos .

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Además de los decibelímetros, los procedimientos incorporaron distintas herramientas tecnológicas para registrar las intervenciones.

Los agentes cuentan con cámaras corporales, mientras que los móviles municipales tienen dispositivos de grabación. A esto se suma la transmisión en tiempo real de los operativos al Centro de Monitoreo.

Según explicaron desde la comuna, estas herramientas "permiten generar registros de los procedimientos y aportar mayor transparencia y seguridad tanto para los vecinos como para el personal municipal".