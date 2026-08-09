Un allanamiento por robo agravado terminó con seis detenidos y el secuestro de armas y droga en Luján de Cuyo

El allanamiento se realizó en Mayor Drummond y terminó con seis personas trasladadas, un detenido y el secuestro de un arma, cocaína y celulares.

El allanamiento se realizó en una vivienda del distrito de Mayor Drumond, en Luján de Cuyo.

Un allanamiento realizado en el distrito de Mayor Drummond, en Luján de Cuyo, permitió avanzar en la investigación de un robo agravado y derivó en el secuestro de una pistola, armas blancas, teléfonos celulares y cocaína. Además, seis personas fueron trasladadas y una de ellas quedó detenida a disposición de la Justicia.

La medida se concretó en una vivienda ubicada en la zona conocida como El Tiradero, luego de una investigación iniciada por un robo ocurrido en ese distrito. Durante el hecho, el autor habría utilizado un arma blanca para intimidar a la víctima.

Un total seis personas fueron trasladadas y quedaron a disposición de la Justicia. A partir de las averiguaciones realizadas después del robo, se logró identificar al presunto responsable y establecer dónde residía. Con esos datos, la Justicia autorizó el allanamiento del inmueble.

La medida fue llevada adelante por la Unidad Investigativa Departamental Luján (UID), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, con colaboración de la Unidad Especial de Patrullaje Luján.

Qué encontraron durante el allanamiento Durante el procedimiento fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos había una pistola calibre .22 largo, además de dos armas blancas que serían analizadas para determinar si tuvieron participación en el robo investigado.