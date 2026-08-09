Un allanamiento por robo agravado terminó con seis detenidos y el secuestro de armas y droga en Luján de Cuyo
El allanamiento se realizó en Mayor Drummond y terminó con seis personas trasladadas, un detenido y el secuestro de un arma, cocaína y celulares.
Un allanamiento realizado en el distrito de Mayor Drummond, en Luján de Cuyo, permitió avanzar en la investigación de un robo agravado y derivó en el secuestro de una pistola, armas blancas, teléfonos celulares y cocaína. Además, seis personas fueron trasladadas y una de ellas quedó detenida a disposición de la Justicia.
La medida se concretó en una vivienda ubicada en la zona conocida como El Tiradero, luego de una investigación iniciada por un robo ocurrido en ese distrito. Durante el hecho, el autor habría utilizado un arma blanca para intimidar a la víctima.
A partir de las averiguaciones realizadas después del robo, se logró identificar al presunto responsable y establecer dónde residía. Con esos datos, la Justicia autorizó el allanamiento del inmueble.
La medida fue llevada adelante por la Unidad Investigativa Departamental Luján (UID), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, con colaboración de la Unidad Especial de Patrullaje Luján.
Qué encontraron durante el allanamiento
Durante el procedimiento fueron secuestrados distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos había una pistola calibre .22 largo, además de dos armas blancas que serían analizadas para determinar si tuvieron participación en el robo investigado.
También se incautaron teléfonos celulares, que quedaron sujetos a las medidas correspondientes para establecer si contienen información relacionada con el hecho.
En el lugar, además, se detectó cocaína, por lo que uno de los involucrados quedó vinculado a una investigación de competencia federal.
Seis personas quedaron a disposición de la Justicia
Como consecuencia del operativo, seis personas fueron trasladadas y quedaron a disposición de distintas autoridades judiciales.
Uno de los involucrados fue puesto a disposición del Juzgado Federal, debido al hallazgo de la droga. Otro hombre fue detenido y quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal Luján.
El resto de las personas trasladadas quedaron sujetas a las medidas que dispusieron las autoridades intervinientes mientras continúa la investigación para establecer el grado de participación que tuvo cada una en los hechos.