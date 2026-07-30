Un allanamiento permitió recuperar dos autos robados y detener a un hombre en Las Heras

Un allanamiento realizado en Las Heras permitió a la Policía de Mendoza recuperar dos vehículos vinculados a distintos hechos delictivos y detener a un hombre de 33 años. Durante el procedimiento también fueron secuestradas chapas patentes denunciadas como robadas, herramientas y un teléfono celular que quedaron incorporados a la investigación.

La medida fue concretada por efectivos de la División Sustracción Automotores , dependiente de la Dirección General de Investigaciones, como resultado de una pesquisa iniciada tras el robo de una Ford Ranger y un Toyota Yaris , sustraídos días atrás de una vivienda ubicada sobre calle Pueyrredón , en Luján de Cuyo.

Tras la denuncia radicada a través de la línea de emergencias 911, los investigadores desplegaron un operativo que permitió localizar la Ford Ranger pocas horas después. La camioneta había sido abandonada en un complejo de departamentos sobre calle Cipolletti .

Con ese primer avance, la pesquisa continuó para determinar el paradero del Toyota Yaris y dar con los responsables del robo. Las averiguaciones llevaron a los investigadores hasta una vivienda del barrio Integral M-34 , en Las Heras, donde se presumía que el automóvil permanecía oculto.

Con la correspondiente orden judicial, el personal policial realizó el allanamiento y logró recuperar el vehículo buscado.

Qué encontraron durante el allanamiento

Además del Toyota Yaris, los efectivos secuestraron un Chevrolet Onix que registraba un pedido de secuestro por hurto agravado y que circulaba con chapas patentes denunciadas como sustraídas.

En el inmueble también fueron incautadas otras patentes, un teléfono celular y diversas herramientas consideradas de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento, un hombre de 33 años fue detenido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, mientras la investigación continúa para establecer si existen más personas involucradas en la maniobra.