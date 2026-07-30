La hipótesis de suicidio que investigan tras el hallazgo de la joven argentina en Punta del Este

La Justicia de Uruguay investiga las circunstancias de la muerte de Pepa Almendra Vergara di Benedetto, la joven argentina de 18 años que fue hallada sin vida entre unos arbustos en la parada 5 de Playa Mansa, Punta del Este. La joven, que residía en Maldonado junto a parte de su familia, era buscada intensamente tras salir de su vivienda e interrumpir todo contacto con sus allegados.

De acuerdo con el parte policial primario citado por medios locales, el cuerpo hallado por efectivos de la Prefectura presentaba "indicios de autoeliminación". A su vez, los primeros peritajes forenses determinaron que el fallecimiento se produjo relativamente poco tiempo antes de la localización del cadáver. No obstante, el caso permanece abierto y las autoridades judiciales remarcan que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

El recorrido por cámaras y las dudas de la familia Pepa Almendra Vergara di Benedetto, tenía 18 años. Instagram La reconstrucción de los últimos pasos de la joven fue posible gracias a un operativo que combinó testimonios y registros del sistema de videovigilancia. Un chofer de ómnibus confirmó haberla transportado, mientras que cámaras del Ministerio del Interior y de edificios sobre la rambla la ubicaron en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este y caminando hacia la franja costera.