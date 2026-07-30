Escándalo en Córdoba: reapareció en misa un cura investigado por abuso sexual y hubo indignación

El sacerdote Alejandro Nicola apareció dando la misa en la Catedral de Córdoba a pesar de tener múltiples denuncias por abuso sexual.

Lo que comenzó como una serie de denuncias por presuntos abusos sexuales en un jardín de infantes de Villa Carlos Paz escaló a un conflicto abierto entre las familias de las víctimas y la jerarquía eclesiástica. Se trata del sacerdote Alejandro Nicola, quien fue apartado de la dirección del Jardín de Infantes Niño Dios en mayo de 2026, y generó un fuerte repudio al ser visto este miércoles concelebrando una misa en la Catedral de Córdoba.

La primera presentación judicial data de mayo del año pasado, cuando una madre reportó señales de abuso en su hija de cuatro años. Para julio de 2026, la cifra de denuncias ascendió a ocho, incluyendo relatos desgarradores de niños que describen al sacerdote como un "monstruo" y mencionan tocamientos grupales.

Tras intensas movilizaciones de los padres exigiendo justicia, el arzobispo Ángel Rossi comunicó en mayo de 2026 que Nicola se alejaría del cargo de director por "razones de índole pastoral" y a la espera de definiciones judiciales. Sin embargo, este miércoles, el sacerdote fue reconocido por feligreses mientras participaba en una ceremonia en la Catedral de la ciudad de Córdoba, leyendo pasajes bíblicos junto al párroco Javier Soteras.

El comunicado de la parroquia Ante la controversia, el párroco de la Catedral, Javier Soteras, emitió un comunicado aclarando que, aunque Nicola está bajo investigación canónica y judicial, no se encuentra suspendido de su ministerio sacerdotal ni impedido de celebrar la Eucaristía.

"Nicola no se encuentra suspendido del ejercicio de su ministerio sacerdotal ni impedido de celebrar la Eucaristía, razón por la cual su participación en esa celebración no implicó incumplimiento de una disposición canónica vigente", dictó parte del escrito.