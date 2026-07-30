Un alumno de 12 años llevó bolsitas de marihuana "para regalar" a una escuela primaria de Maipú

El menor de edad tenía los envoltorios de marihuana en su mochila. Tras el episodio, el chico y un compañero fueron retirados por sus padres.

Dos alumnos de 12 años fueron descubiertos con bolsitas de marihuana "para regalar" en una escuela primaria de Rodeo del Medio, Maipú. Los directivos fueron alertados por compañeros de los sospechosos. Tras confirmar la presencia de la droga, citaron a los padres de los menores. Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) no quisieron intervenir en el hecho.

Todo comenzó minutos después de las 18 cuando autoridades de la escuela N° 1-741 Reverendo Padre Francisco Muhn, que funciona en el barrio 25 de Mayo del citado distrito maipucino, alertaron a la línea de emergencias 911 sobre dos estudiantes que tenían en poder envoltorios con la mencionada sustancia ilegal.

Por eso, efectivos de la jurisidicción se desplazaron hasta el establecimiento educativo de calle Digta, donde entrevistaron a la vicedirectora. La funcionaria les contó que, momentos antes, tomaron conocimiento sobre dos alumnos que habían ingresado con el estupefaciente.

Marihuana "para regalar" Por eso, los dos chicos fueron citados a la Dirección y se les solicitó que abrieran sus mochilas y las vaciaran. Fue allí cuando a uno de ellos se les cayó dos bolistas con marihuana. El menor aseguró que no sabía de quién era y que probablemente su hermano mayor las había guardado allí.

Luego, mantuvieron una charla con el otro alumno, quien terminó confesando que su compañero trajo varias bolsitas de marihuana "para regalar", añadiendo que él no quiso recibirle la sustancia cuando se la ofreció, surge de las averiguaciones policiales. Tras eso, fueron citados los progenitores de ambos niños, quienes retiraron a sus hijos.