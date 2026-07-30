"Me golpearon entre todos": la brutal paliza que sufrió un joven en un boliche de El Challao

Lo que debía ser una salida para ir a bailar, terminó en una violenta golpiza contra Luciano Jozami, quien denunció que fue agredido por cinco sujetos cuando abandonaba el boliche Cerro Sunset , en El Challao , en Las Heras, Mendoza. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de julio, en la playa de estacionamiento del local bailable.

En diálogo con MDZ , Jozami relató que todo comenzó cuando, al salir con su camioneta Renault Kangoo , rozó levemente la parte trasera de un Peugeot 208 . El hombre aseguró que, el contacto fue mínimo y ninguno de los dos vehículos presentó daños visibles.

De acuerdo al relato que la víctima compartió con este medio, del Peugeot 208 descendieron cinco personas , entre ellas una mujer , que comenzaron a rodear su camioneta.

"Primero una chica empezó a golpear el vidrio . Después los otros comenzaron a pegarle al vehículo . Me abrieron la puerta del acompañante y también la de atrás ", recordó.

Jozami explicó que, mientras intentaba evitar que siguieran dañando la camioneta, le pidió a uno de los hombres que cerrara la puerta trasera del vehículo y descendió.

Abolladura visible en la parte delantera de la camioneta de la víctima.

"Me bajé para calmarlos, revisar el auto y ver los daños en el Peugeot. Ninguno de los vehículos tenía daños visibles", sostuvo.

Posteriormente, uno de los integrantes del grupo, que se encontraba "en evidente estado de ebriedad y con una copa en la mano", comenzó a increparlo mientras le exigía que le diera el seguro.

Salpicadura de sangre presente en el auto producto de la golpiza recibida por la víctima.

"Le dije que se calmara, que se lo iba a pasar. En ese momento me pegó una trompada y, enseguida, los otros se me vinieron encima. Me empezaron a golpear entre todos. Incluso la chica participó de la agresión", afirmó.

Graves lesiones

Como consecuencia del ataque, el joven sufrió fractura de nariz, una importante disminución de la visión en uno de sus ojos, un corte sobre una ceja que requirió puntos de sutura, además de hematomas en el rostro, golpes en el pecho, el cuello y distintas partes del cuerpo.

Lesión en el ojo y puntos de sutura en el rostro de la víctima, producto de la agresión.

Tras la agresión fue asistido inicialmente en el Hospital Carrillo y luego derivado al Hospital Central, donde continuó recibiendo atención médica.