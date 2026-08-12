Cáncer de boca: la OSEP hará exámenes bucales gratuitos en Luján de Cuyo

La OSEP confirmó que brindará exámenes de prevención del cáncer de boca para afiliados y vecinos en Luján de Cuyo. Cómo acceder.

La Residencia de Odontología Preventiva y Social de OSEP participa en la XV Campaña de Prevención de Cáncer de Boca que se desarrolla del 10 al 14 de agosto. En este marco, se llevará a cabo una jornada abierta a la comunidad, con controles bucales y concientización, en la plaza departamental de Luján de Cuyo.

El cáncer de boca es una enfermedad causada por un crecimiento anormal de células en la cavidad oral. En ocasiones puede generar metástasis, es muy invasivo y de no ser detectado a tiempo puede tener un pronóstico desfavorable.

Prevenir el cáncer de boca: la campaña de la OSEP con fecha y lugar Para prevenir este tipo de enfermedad, el jueves 13 de agosto, el equipo de profesionales del Centro Odontológico de la Obra Social brindará exámenes bucales completos y gratuitos, tanto a afiliados como a vecinos de la zona no afiliados, en la Plaza Departamental de Luján de Cuyo, de 9 a 12.

Durante la jornada, también se distribuirá material informativo sobre prevención y detección temprana del cáncer bucal, con información sobre factores de riesgo, signos de alarma y la importancia del autoexamen de la cavidad bucal.

La iniciativa tiene como objetivo favorecer la detección temprana de lesiones potencialmente malignas y promover el cuidado de la salud bucal. En caso de detectarse lesiones que requieran evaluación o seguimiento, se entregarán las derivaciones correspondientes para continuar la atención en establecimientos de salud municipales o, en el caso de personas afiliadas, en las sedes de OSEP.