La historia detrás del aberrante video de un caso de bullying en un colegio: el alumno dejó de asistir

Un caso de presunto bullying en Jesús María generó preocupación en la comunidad educativa luego de que se viralizara un video registrado dentro de un aula. En las imágenes se observa a una alumna que, de manera reiterada, empuja y mueve el banco de un compañero mientras el joven intenta realizar sus actividades.

La situación provocó críticas y reclamos entre familias y vecinos, que comenzaron a cuestionar las condiciones de convivencia dentro de la institución educativa.

Según trascendió, la madre del estudiante realizó una denuncia y el adolescente dejó de concurrir al colegio durante los últimos días como consecuencia de la situación.

Después de que las imágenes circularan en redes sociales, allegados al joven señalaron que lo ocurrido no constituiría un hecho aislado. Según denunciaron, el alumno habría atravesado anteriormente otras situaciones de agresión dentro del mismo establecimiento.

La difusión del episodio reabrió además el debate sobre los protocolos existentes para prevenir y abordar casos de acoso escolar y violencia entre estudiantes.

Caso de bullying en un colegio de Jesús María

Padres y vecinos plantean la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, acompañamiento y contención dentro de las escuelas, especialmente frente a situaciones que pueden prolongarse en el tiempo y afectar la vida cotidiana de los estudiantes.

La preocupación se suma a otros episodios de conflictividad juvenil registrados en Jesús María, como peleas a la salida de establecimientos educativos y reclamos de familias por situaciones de violencia.

Desde el municipio se informó que se vienen desarrollando talleres y campañas de concientización bajo el lema #BastaDeBullying, aunque parte de la comunidad considera que todavía resulta necesario profundizar las acciones preventivas y los mecanismos de acompañamiento.