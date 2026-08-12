Quién es Lucía Libertaria, la influencer política creada con inteligencia artificial

El usuario de Instagram publica contenidos sobre actualidad y medidas oficiales, además de criticar a determinados partidos políticos, pese a estar creado con inteligencia artificial.

Lucía Libertaria, la influencer en redes creada con IA que ya tiene más de 10 mil seguidores.

En las últimas semanas, se viralizó el contenido de un usuario de Instagram con el nombre de "Lucía Libertaria". Parecía ser una joven influencer que se dedicaba a difundir videos sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, no se trataba de una persona real, sino de una especie de "avatar" de una persona anónima, creada por inteligencia artificial.

Lucía Libertaria es una cuenta de Instagram que se presenta como una creadora digital y publica contenido sobre el Gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza. El perfil supera los 13 mil seguidores, y utiliza fotografías y videos generados mediante inteligencia artificial para construir la apariencia de una persona real.

El uso de imágenes hiperrealistas constituye uno de los elementos centrales del perfil. Las publicaciones presentan una identidad aparentemente personal y cotidiana, aunque las fotografías y los videos no corresponden a experiencias reales de una mujer llamada Lucía Libertaria. Por lo que se puede observar, en la red, el usuario creado con IA es una joven rubia, de ojos claros y con cierta hegemonía.

Mirá el video de la influencer argentina creada con IA La cuenta aborda distintos asuntos políticos y económicos. Entre sus publicaciones aparecen críticas al kirchnerismo, referencias a la eliminación del Banco Central, contenidos sobre el funcionamiento de la economía y distintas medidas de la administración nacional. También expresa posiciones favorables al Gobierno de Milei y se identifica con ideas de derecha y libertarias.

El perfil mantiene una identidad visual estable y presenta a Lucía como una joven que participa en conversaciones sobre política. Esa continuidad permite construir una personalidad reconocible para quienes siguen la cuenta. Sin embargo, el personaje no corresponde a una persona real: fue creado mediante inteligencia artificial.