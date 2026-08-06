Murió la influencer Sydney Towle tras una dura pelea contra un cáncer poco frecuente: su fuerte lucha
La creadora de contenido falleció el 5 de agosto después de convivir durante tres años con un colangiocarcinoma, un cáncer agresivo de las vías biliares.
El pasado 5 de agosto, a sus 26 años, falleció la influencer estadounidense Sydney Towle, noticia provocó una fuerte repercusión en el mundo de las redes sociales. Convivía desde hacía tres años con un colangiocarcinoma, una forma poco frecuente y agresiva de cáncer que afecta las vías biliares.
La confirmación oficial se realizó a través de sus perfiles en redes sociales, donde su círculo más cercano compartió un mensaje de despedida: "Siempre te amaremos, Sydney. Estamos muy orgullosos de lo fuerte que luchaste. Te quiero".
El diagnóstico que cambió su vida
La joven recibió el diagnóstico de colangiocarcinoma a los 23 años. Se trata de un cáncer raro que afecta principalmente a personas mayores de 50 años. La enfermedad fue detectada después de que advirtiera una protuberancia inusual en el abdomen, situación que derivó en una serie de estudios médicos que confirmaron la gravedad del cuadro.
Tres años de tratamientos y exposición pública
Durante los tres años posteriores al diagnóstico, la influencer atravesó numerosas cirugías y participó en ensayos clínicos con la esperanza de frenar el avance del cáncer. También recibió distintos esquemas de quimioterapia y cuidados paliativos. Cada etapa del tratamiento fue compartida de manera pública y transparente a través de sus redes sociales, donde relató su experiencia frente a la enfermedad.
Sydney atravesó cada etapa de manera transparente. Desde el momento del diagnóstico, decidió compartir su experiencia en TikTok e Instagram, plataformas en las que reunió a más de un millón de seguidores que la acompañaron y apoyaron en el día a día.