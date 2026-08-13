Criaderos de perros: qué dicen los mendocinos sobre el polémico proyecto de ley que busca regularizarlos

Un proyecto de ley sobre criaderos de perros reabrió la discusión entre la adopción y el comercio. Conocé lo que piensan los transeúntes en las calles mendocinas.

La calle habló tras la polémica del proyecto presentado por la diputada Karen Reichardt para crear un régimen de habilitación, registro y fiscalización de criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales.

El polémico proyecto de ley impulsado por la diputada Karen Reichardt busca regularizar los criaderos de perros, refugios y hogares de tránsito. La iniciativa encendió la controversia entre quienes exigen el fin de la comercialización y quienes piden reglas claras para erradicar la clandestinidad.

MDZ salió a las calles de Mendoza para conocer lo que piensan los mendocinos sobre el tema, sobre todo aquellos que paseaban a sus amados peludos de cuatro patas. Entre los consultados, las opiniones reflejan un claro contraste entre la necesidad de fiscalizar el bienestar de los animales, el rechazo ético a la venta de mascotas y la inclinación por la adopción frente al negocio de la crianza.

Venta o adopción, el debate por el proyecto de ley que busca regularizar los criaderos de perros. Foto: captura de video Julieta Caballero - MDZ Entre el control técnico y el rechazo al negocio Para algunos vecinos, el problema no radica en la existencia de los establecimientos, sino en la falta de supervisión. "Yo no veo mal que hayan criaderos responsables porque ahí se sacan camadas de razas, por ejemplo, de perros de trabajo. Le ayudan al hombre a poder trabajar. Pero bueno, yo sé que hay criaderos responsables en donde eligen, por ejemplo, a la pareja del perro, les hacen radiografías, los cuidan, los vacunan, los desparasitan", señaló una mendocina a favor del control veterinario.

Mirá el video de las entrevistas que hizo MDZ sobre esta polémica: Los mendocinos expresaron su opinión sobre la regulación de criaderos de perros y la venta de animales de compañía. Julieta Caballero - MDZ En la vereda opuesta, la empatía hacia los animales abandonados impulsa a rechazar cualquier norma que convalide su venta. "Lo que sea regularizar no me parece mal. No estoy de acuerdo con la venta de perros; siempre he adoptado mascotas. Ella es rescatada y todas las mascotas que he tenido son rescatadas. Entonces, la verdad que no comulgo con el concepto de comercializar con animales", sostuvo otra entrevistada. En la misma línea, un vecino remarcó: "Estoy más a favor de la adopción más que la venta del animal. Hay ya suficientes perros dando vuelta como para estar criando y haciendo un negocio al respecto. Yo prefiero que los adopten, ya hay un montón".

La protección animal impulsa la búsqueda de mayores controles a los establecimientos. Foto: captura de video Julieta Caballero - MDZ La exigencia de bienestar y las secuelas del encierro La postura de exigir garantías máximas para la salud de los perros también estuvo presente durante el recorrido. "Yo soy pro animal. Amo los animales y quiero que estén lo mejor posible. Y si son gente que compra, gente que se dedica al negocio de criadero y demás, que sea todo al 100, todo óptimo para para que salgan los los animalitos como corresponde", afirmó un transeúnte convencido de que la regulación debe ser rigurosa.