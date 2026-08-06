Llueve en el AMBA y rige una alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: a qué zonas afecta

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) renovó las alertas por tormentas, vientos intensos y nevadas. Las situaciones más complejas se concentrarán en el centro y noreste del país, donde rige avisos por tormentas fuertes a severas que afectarán a varias provincias del centro y litoral argentino.

El nivel naranja alcanza principalmente sectores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, mientras que otras áreas cercanas permanecen bajo alerta amarilla por tormentas.

El organismo informó que las zonas bajo alerta naranja serán afectadas por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas, que podrán presentar precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo de distintos tamaños, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y acumulados de lluvia estimados entre 50 y 80 milímetros durante el período de vigencia de la alerta, con registros superiores en forma puntual.

El despliegue de tormentas de variada intensidad impacta de lleno en la movilidad de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Los principales accesos a la Capital Federal presentan importantes demoras y visibilidad reducida a causa del agua acumulada sobre la calzada.

En arterias clave como la Avenida General Paz, la autopista Panamericana y el Acceso Oeste, el flujo vehicular se encuentra virtualmente paralizado en varios tramos, donde además se registró la caída puntual de granizo. Las autoridades de tránsito recomiendan extremar las precauciones, reducir la velocidad y postergar desplazamientos no esenciales mientras persista el fenómeno meteorológico.

Alerta por vientos

Además de las tormentas, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos del sector sur para el centro y norte del país. Se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, lo que podría provocar reducción de la visibilidad, caída de ramas y complicaciones para la circulación, especialmente en rutas.

En algunas regiones se prevén vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

En otras zonas del país se esperan vientos del oeste, con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que también podrían superar los 90 km/h.

Persisten las nevadas en la cordillera

En tanto, en la cordillera continuará registrando condiciones invernales con alertas amarillas y naranjas por nevadas.

El organismo prevé en zona cordillerana alertas amarilla y naranja. En el primer caso, se prevé acumulaciones de nieve de entre 10 y 40 centímetros, con posibilidad de lluvias en algunos momentos, en zonas de San Juan, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

En Mendoza, se prevé una alerta naranja por nevadas persistentes con acumulados de entre 20 y 50 centímetros, especialmente en sectores cordilleranos, donde los registros podrían ser aún mayores de manera puntual.