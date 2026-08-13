Mendoza se prepara para la lluvia: cómo estará el tiempo este viernes y en qué zonas hay alerta por nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este viernes, en tanto que desde Contingencias Climáticas anticiparon lluvia para los próximos días.

Se anticipa un viernes “parcialmente nublado y frío”, aunque con una máxima agradable.

Mientras Mendoza se prepara para una seguidilla de días con lluvia, el pronóstico anticipa un viernes “parcialmente nublado y frío”, con nubosidad en disminución hacia la tarde. La máxima, de todas maneras, será de 16 ºC.

En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por nevadas “persistentes” en la cordillera centro y sur: “Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y posible viento blanco”, detallaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este viernes en la cordillera mendocina. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: se espera viento norte débil desde las 12 hasta las 20 en las zonas Norte, Este y Sur de la provincia.

se espera viento norte débil desde las 12 hasta las 20 en las zonas Norte, Este y Sur de la provincia. Alta Montaña: se prevé mal tiempo y precipitaciones todo el día, con mayor intensidad en el sector Sur. Pronóstico para los próximos días El sábado se anticipa agradable, aunque comenzaría a desmejora hacia la noche, con precipitaciones que comenzarán en el sur provincial. Además, se espera que continúe nevando en cordillera.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas prevé un domingo nublado y frío, con descenso de la temperatura y lluvias aisladas: la mínima esperada es de 5 ºC y la máxima de 10 ºC.