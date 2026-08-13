Las empresas que disputan una obra de casi US$50 millones en Mendoza

Este jueves se realizó la apertura de las propuestas económicas de las empresas que superaron la primera etapa de la licitación para la construcción de la Estación Transformadora Mendoza Norte. En total se presentaron 16 ofertas , entre propuestas básicas, alternativas y variantes. De ese total, 11 quedaron por debajo del presupuesto oficial de US$48,6 millones .

El acto fue encabezado por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el jefe de Gabinete, Manuel López. “Es una obra muy importante para el Gran Mendoza. Se cumplió con el espíritu que buscamos de la libre competencia”, señaló Sánchez Bandini, quien destacó la cantidad de propuestas recibidas.

Además, agregaron que la propuesta más competitiva fue de un 33% por debajo del presupuesto oficial.

El funcionario también remarcó que la obra representa un nuevo avance dentro del plan de infraestructura eléctrica de la provincia y anticipó que el Gobierno apunta a avanzar con nuevos proyectos en el corto plazo.

Estas propuestas fueron realizadas por 4 grupos de empresas que están en la contienda, que son:

Corporación del Sur SA–Concret Mix SA UT

José Cartellone Construcciones Civiles SA–Lesko SACIFIA UT

Distrocuyo SA

Green SA.

Cómo sigue la licitación con las empresas

La apertura de las ofertas económicas es un paso previo a la adjudicación de la obra. A partir de ahora, la comisión evaluadora deberá analizar las propuestas y determinar cuál cumple con las condiciones establecidas en el proceso licitatorio. La empresa que finalmente resulte adjudicataria tendrá un plazo estimado de 24 meses para ejecutar los trabajos.

El proyecto será financiado con recursos del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

La primera etapa de la licitación se había realizado el 25 de junio, cuando se analizaron los antecedentes legales, administrativos, técnicos y financieros de las empresas participantes.

Para qué servirá la nueva Estación Transformadora

La Estación Mendoza Norte permitirá aumentar la capacidad de abastecimiento eléctrico del Gran Mendoza, una zona que registra un crecimiento sostenido de su población y de su actividad económica.

La obra contempla la construcción de una nueva estación transformadora de 220/132 kV, además de líneas de alta tensión y otras instalaciones necesarias para conectarla con el sistema eléctrico existente.

Entre los trabajos previstos se encuentra la construcción de aproximadamente 11,7 kilómetros de líneas aéreas de doble terna en 132 kV y unos 850 metros de cableado subterráneo para vincular la nueva infraestructura con la Estación Transformadora Las Heras.

Uno de los principales objetivos es aliviar la carga del denominado Anillo Centro de 132 kV, que actualmente concentra una parte importante de la demanda eléctrica del Gran Mendoza.

Con la nueva estación, el Gobierno busca distribuir mejor las cargas y contar con mayor capacidad para responder al crecimiento de la demanda en los próximos años.

Más energía para nuevas inversiones

La obra no apunta solamente a mejorar el servicio eléctrico existente. También permitirá generar capacidad para nuevos desarrollos industriales, productivos y mineros, especialmente en las zonas norte y oeste de Mendoza.

El proyecto fue desarrollado a través del Fopiatzad y contó con asistencia técnica de Emesa para el análisis de la ingeniería y los aspectos regulatorios vinculados con la infraestructura eléctrica.

El plan eléctrico de Mendoza

La Estación Mendoza Norte forma parte de un programa más amplio de obras destinado a reforzar el sistema eléctrico provincial.

En ese esquema también aparecen la Estación Transformadora Valle de Uco, la obra El Marcado–La Dormida y la nueva línea de alta tensión de 132 kV entre San Rafael y General Alvear.

El objetivo general es ampliar la capacidad de transporte de electricidad, mejorar la confiabilidad del sistema y preparar la infraestructura para acompañar el crecimiento de la actividad productiva y de la generación eléctrica en Mendoza.