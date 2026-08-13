Luis Caputo anunció créditos en dólares para empresas: qué límites exige y cuáles son los detalles

El Gobierno avanzará con un DNU para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera para personas jurídicas. La medida permitirá que más empresas puedan solicitar créditos en dólares.

Desde el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó este jueves que el Gobierno avanzará con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a modificar el régimen de créditos en dólares para empresas. El funcionario explicó que se trata de una apertura parcial del esquema de financiamiento en moneda extranjera para personas jurídicas, lo que permitirá que más compañías puedan solicitar este tipo de préstamos.

Hasta el momento, el acceso estaba restringido a firmas exportadoras o a empresas respaldadas por garantías vinculadas al sector exportador, por lo que la decisión apunta a ampliar las opciones de crédito dentro del sistema financiero.

"Solamente van a poder prestar los bancos hasta una 15% de sus depósitos en dólares, también habrá exigencia de capitales mínimos y de límites a la exposición crediticia", explicó el ministro. Además, agregó: "La realidad es que la razón detrás de esto nos parece macroprudencial".

"Los ahorros ya están y están debajo de los colchones. Pero si un banco solo puede ofrecer un 1% anual por un plazo fijo en dólares porque no tiene capacidad prestable, la gente no va a estar tentada a depositarlos", aseguró el mandatario para explicar la decisión.

Qué deberán hacer las empresas con los dólares Aunque las compañías podrán tomar créditos denominados en dólares, los fondos no permanecerán en esa moneda. Caputo aclaró que "continuará vigente la obligación de liquidar los préstamos en el mercado único y libre de cambios", por lo que las empresas deberán convertir esos dólares a pesos.