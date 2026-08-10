Luis Caputo denunciará a Marcela Pagano por "calumnias" tras una presentación judicial

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que le iniciará una querella por calumnias a la diputada nacional Marcela Pagano , luego de que la legisladora lo denunciara penalmente por el destino de una masa de fondos públicos de aproximadamente 4 billones de pesos.

La respuesta del ministro llegó por X, en respuesta al hilo en el que Pagano había difundido la presentación judicial. Caputo sostuvo que los fondos son de pública trazabilidad, le anticipó que recibirá una querella por imputarle falsamente la comisión de un delito y agregó que lo que la diputada tenga que pagarle será donado a una institución de bien público.

" Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias, por imputarme falsamente la comisión de un delito . Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público", señaló el funcionario en su mensaje en X.

Pagano había publicado que denunció penalmente a Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, porque casi cuatro billones de pesos quedaron sin destino públicamente trazable. En ese mensaje también cuestionó la explicación que, según ella, dio el titular del BCRA sobre el paradero de los fondos.

Además de Caputo y Bausili, la denuncia de Pagano alcanza a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Tesorería General de la Nación y el Banco Central que resulten penalmente responsables.

La acusación se apoya en tres puntos. El primero es la salida de la cuenta del Tesoro Nacional radicada en el Banco Central de unos $4 mil millones captados mediante una licitación de deuda pública, cuyo paradero, afirma el escrito, no fue registrado, informado ni explicado durante varios días.

El segundo son movimientos abruptos y sin explicación en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central, por cientos de millones de dólares, coincidentes en el tiempo con jornadas de máxima presión cambiaria. Según la denuncia, eso sugiere intervenciones vendedoras encubiertas con activos públicos, al margen de todo registro y control.

Los delitos imputados son malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.