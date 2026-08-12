PyME industriales: la producción cayó 11% y el empleo retrocedió 4,5% en el segundo trimestre

La actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales volvió a registrar señales de debilidad durante el segundo trimestre del año. De acuerdo con la encuesta coyuntural elaborada por el Observatorio PyME , la producción mostró una caída interanual del 11% , mientras que el empleo se redujo 4,5% frente al mismo período del año anterior.

El relevamiento indicó que las pequeñas empresas fueron las más perjudicadas , con un desempeño más negativo que el observado en las firmas medianas.

La mayoría de las compañías consultadas informó que mantuvo sin cambios su plantilla de personal . Según el informe, 63,1% mantuvo estable la dotación de trabajadores, 23,8% redujo empleo y el 13,1% aumentó su plantilla.

Aunque predominó la estabilidad, casi una de cada cuatro empresas reconoció haber recortado puestos de trabajo durante el período analizado.

El estudio también mostró una contracción en el volumen físico producido respecto del trimestre previo: 33,9% de las empresas reportó una caída en la producción, 24,6% registró un incremento y apenas el 1,5% señaló que no hubo cambios.

Estos resultados reflejan un escenario de menor actividad industrial y una recuperación todavía insuficiente para revertir la tendencia negativa.

El 33% de las empresas, con caída en la producción

Qué indican el PMI y el Índice de Confianza Empresarial

Tanto el Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME (PMI) como el Índice de Confianza Empresarial (ICE) se mantuvieron por debajo de los 50 puntos, nivel que separa las expectativas de expansión de las de contracción. El ICE se ubicó en 43 puntos y contempla las expectativas de rentabilidad, las condiciones para invertir y la percepción sobre la situación actual de la empresa, del sector y de la economía nacional.

Pese a seguir en terreno contractivo, el indicador mostró una mejora de 2,7 puntos frente al trimestre anterior.

Qué sectores registraron las mayores caídas

Seis de las siete actividades relevadas presentaron descensos interanuales. Los retrocesos más importantes se observaron en textil e indumentaria (-5,6%), bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y alimentos y bebidas: (-5,4%).