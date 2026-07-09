Cómo sigue el tiempo en el AMBA: qué día del fin de semana largo puede llover y dónde rige una alerta del SMN

El SMN anticipa un fin de semana con temperaturas frescas en el AMBA, baja probabilidad de lluvias y mantiene alertas por nevadas en varias provincias.

Tras el feriado por el Día de la Independencia, el tiempo continuará estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias significativas durante el resto del fin de semana largo y las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas de hasta 15 grados.

El fin de semana largo cortará con el frío extremo, aunque habrá amenazas de lluvia en el AMBA. GCBA Cómo estará el tiempo durante el resto del fin de semana largo Luego de un 9 de julio templado, las buenas condiciones meteorológicas continuarán durante el sábado y el domingo, aunque con un leve descenso de las temperaturas respecto al feriado.

El sábado 11 se presentará con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15°, bajo un cielo mayormente nublado. Será la única jornada con una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0 y 10%, prevista para la tarde y la noche.

El domingo 12, último día del descanso extendido, será el más fresco del fin de semana. Se espera una mínima de 6° y una máxima de 13°, con presencia de sol durante la mañana, nubosidad por la tarde y vientos de entre 13 y 22 km/h. No se pronostican lluvias.

Alerta amarilla por lluvias y nevadas: las provincias alcanzadas Mientras el AMBA tendrá un panorama estable, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por fenómenos meteorológicos en distintas zonas del país.