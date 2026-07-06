El frío no da tregua: así estará el tiempo durante toda la semana en el AMBA

La semana que arranca con lluvias y se espera mucho frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, se prevén a lo largo de esta jornada precipitaciones aisladas y la continuidad de las bajas temperaturas , ya que no superarán los dos dígitos.

El panorama se presentará más frío con el correr de los días en relación a las marcas mínimas, aunque las máximas irán en leve aumento hasta superar levemente los 15 grados.

El fin de semana largo por el feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10 tendrá buenas condiciones climáticas, pero las bajas temperaturas volverán a hacerse notar.

En caso de realizar actividad al aire libre es recomendable llevar abrigos, sobre todo en los adultos mayores y los niños para evitar enfermedades.

El lunes se prevé cielo parcialmente a algo nublado -con neblinas por la mañana-, vientos del sudoeste cambiando al oeste y las marcas térmicas irán de los 4 a los 12 grados.

Para el martes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del oeste y los termómetros se ubicarán entre los 3 y los 16 grados, por lo que será el día más frío de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del oeste, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 17, por lo que será el día más, “agradable” de toda la semana.

En tanto, el jueves feriado por el Día de la Independencia se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sur rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 7 a los 16 grados.

Para el viernes -jornada no laborable con fines turísticos- se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 9 y los 13 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 12.